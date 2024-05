Alcuni importanti interventi di riqualificazione delle reti idriche da parte di Abbanoa, creeranno domani alcuni disagi all’incrocio tra via Tasso e via Serra per l’esecuzione dei nuovi collegamenti. Fra le 8.30 e le 18, sarà sospesa l’erogazione idrica nella rete distributrice principale.

Si verificheranno cali di pressione e temporanee interruzioni nelle zone del centro cittadino alimentate dai serbatoi di “Bosa Centro” e “Bosa Castello”. Sono escluse da interruzioni le zone di Santa Caterina, via Nazionale, via San Pietro, via Spano, via Sant’Antonio e Bosa Marina, alimentate dai serbatoi di Pianu e Murtas e Bosa Marina. Per questi lavori che interessano tutta la città, si stanno investendo e milioni di euro finanziati tramite il Fondo europeo per lo Sviluppo e la Coesione “Fsc”.

Quello in atto è il primo dei tre cantieri che riguarderanno diverse zone. Un quarto, invece, è finanziato tramite i fondi Pnrr. Verranno sostituiti integralmente circa tre chilometri e mezzo di vecchie condotte.

