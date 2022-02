Disagi per i cittadini in coda per il vaccino, questa mattina, all’hub di oristano. A causa di un’improvvisa interruzione nell'erogazione dell'energia elettrica, è infatti stata disposta la sospensione delle vaccinazioni sino alle 13, in attesa del ripristino del servizio.

"Tutti i cittadini intenzionati a effettuare la vaccinazione questa mattina all'hub di Oristano sono invitati a rimandarla a questo pomeriggio, dalle 15 alle 18, o ai giorni successivi - fa sapere la asl in una nota - Restano invariati, salvo diversa comunicazione, gli appuntamenti vaccinali odierni per i bambini, che verranno, come di consueto, effettuati di pomeriggio, quando la corrente elettrica dovrebbe essere ripristinata".

"La Asl di Oristano – prosegue la nota – si scusa con gli utenti per il disagio, non dipendente dalla propria volontà".

(Unioneonline/v.l.)

