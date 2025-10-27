Venerdì 31 ottobre, a Baressa, si rinnova l’appuntamento con “Is Paisceddasa”. Organizzato dalla Pro loco, dalle 17.30 ci sarà il ritrovo dei bambini e dei genitori nella sede dell’associazione, in piazza Municipio, per dare inizio al rituale. Quella de “Is Paisceddasa” è un’antica tradizione per ricordare le anime dei defunti. In particolare, fino a qualche decennio fa, i bambini del paese della Marmilla in occasione della commemorazione, giravano di casa in casa, chiedendo “is paisceddasa” e ricevevano in dono frutta di stagione, noci, mandorle e dolci. Al termine del giro delle case ci sarà animazione, musica e zucchero filato, a cura di Let’s Rox Animazione. Le famiglie che desiderano offrire “Is Paisceddasa” ai bambini potranno comunicare la loro disponibilità alla Pro loco. L’evento è aperto a tutti i bambini.

