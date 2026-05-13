La “sua” comunità di Norbello, ma anche tantissime persone arrivate da diversi centri del territorio e non solo, hanno preso parte in piazza del Popolo a Norbello all’inaugurazione del murale dedicato a Raffaele Manca.

Un momento sentito, promosso dai familiari e dal Centro Servizi Socio‑Comunitari Aps, per ricordare, a tre anni dalla scomparsa, il già sindaco, consigliere regionale e parlamentare.

Durante la cerimonia, è stato ricordato il suo impegno politico, culturale e sociale, che prima di morire lo aveva visto guidare il comitato civico (che ora porta il suo nome) in difesa dell’Ospedale Delogu di Ghilarza e dei servizi sanitari dell’alto Oristanese.

Tutti aspetti messi in luce da Quirico Mura e dalla moglie annalisa Angioni. Il murale è stato realizzato dall’artista norbellese Archimede Scarpa, legato alla famiglia Manca da un rapporto di lunga amicizia. L’opera si distingue per la scelta di unire due tecniche: una parte in ceramica e una parte eseguita con lo sgraffito, metodo decorativo che prevede l’incisione di strati di intonaco sovrapposti. Una soluzione che conferisce al lavoro profondità, resistenza e un forte valore simbolico.

«Raffaele Manca – ha evidenziato l’artista – è stato un capace animatore socioculturale, che saputo creare spazi di aggregazione e iniziative che hanno segnato la crescita di molti giovani del paese». Tra i ricordi evocati, la costruzione del campo sportivo e il circolo , luogo di incontro e musica per intere generazioni.

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