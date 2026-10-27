Sarà una settimana di appuntamenti in vista di Halloween nelle biblioteche di Baressa e Siapiccia.

A Baressa è ormai pronto per il laboratorio creativo a tema. Mercoledì 28 ottobre, a partire dalle 16.30, infatti sono previste le attività organizzate dalla struttura. Nei locali della biblioteca, un pomeriggio dedicato ai bambini dai 3 agli 11 anni (sotto i 6 anni accompagnati). La partecipazione è aperta a tutti i piccoli, preferibilmente vestiti in maschera.

Giovedì 29, invece, sarà la volta dell’iniziativa organizzata dalla Biblioteca comunale di Siapiccia. A partire dalle 17, si terrà “Halloween in biblioteca”, una serie di lavoretti, letture e merenda dedicati ai bambini di età compresa tra i 7 e i 10 anni. Per poter partecipare è necessaria la prenotazione presso la struttura.

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