Baressa e Siapiccia, al via gli appuntamenti dedicati ad HalloweenIn campo le Biblioteche comunali
Saranno dedicate ad Halloween le prossime iniziative ideate dalle Biblioteche comunali di Baressa e Siapiccia.
Venerdì 24 ottobre, a Baressa, a partire dalle 16 la biblioteca proporrà il “Laboratorio Creativo di Halloween”, riservato ai bambini dai 3 agli 11 anni di età (sotto i 6 anni dovranno essere accompagnati).
Un pomeriggio di divertimento e creatività, con i partecipanti che dovranno, possibilmente, presentarsi in maschera. A Siapiccia, la struttura bibliotecaria organizza per giovedì 30 ottobre, alle 16.30, “Halloween in Biblioteca”.
A partire dalle 16.30, nella sede di via Gramsci, si svolgeranno letture e attività spaventose dedicate ai bambini del paese di età compresa tra i 6 e i 10 anni. Per poter partecipare sarà necessaria l’iscrizione, che potrà essere fatta telefonicamente (0783448233) o via e-mail (indirizzo bibliotecasiapiccia@tiscali.it).