Un bonus da 200 euro. Il Comune di Baratili San Pietro ha pubblicato l'avviso pubblico inerente le attività estive per minori alle quali possono iscriversi e partecipare i residenti nel Comune compresi tra i 5 e i 17 anni. «Agli interessati, sino ad esaurimento delle risorse disponibili e in base alla data di presentazione della domanda, potrà essere concesso un buono di partecipazione al costo del servizio con valore massimo di euro 200 variabile in base al costo totale sostenuto dalla famiglia - fa sapere il Comune di Baratili guidato dal primo cittadino Alberto Pippia -. Il buono è alternativo alla partecipazione al servizio di ludoteca. I partecipanti alla ludoteca potranno comunque iscriversi alle attività alle medesime condizioni, ma con costo totale a carico della famiglia. L'elenco delle attività disponibili, le modalità di iscrizione e il modulo di richiesta del buono sono consultabili e scaricabili dal sito istituzionale del Comune di Baratili San Pietro».

Le istanze di concessione del buono possono essere inoltrate entro lunedì 26 giugno attraverso una mail all’indirizzo protocollo@comune.baratilisanpietro.or.it, mettendo come oggetto: “Richiesta Buono Servizio Attività estive 2023”.

