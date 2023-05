Non solo delibere, ordinanze. Il Comune pensa anche allo sport, quello rivolto ai meno giovani.

L'assessorato ai Servizi sociali del Comune di Baratili San Pietro ha programmato una serie di attività fisiche dedicate agli adulti e guidate da istruttori qualificati. Sono previsti corsi di ginnastica posturale e funzionale, tecniche di respirazione e propedeutica al pilates.

Le attività si articoleranno in incontri all'aperto, di mattina, in due giornate settimanali non consecutive. A cura degli istruttori verranno forniti tappetini, piccoli attrezzi e tutto il necessario per le attività proposte.

«Possono partecipare gli adulti a partire dai 50 anni ai quali è richiesta una quota di contribuzione minima di 10/15 euro mensili, quantificabili sulla base delle adesioni pervenute - fa sapere il Comune con una nota - È prevista l'esenzione per gli appartenenti a nuclei familiari il cui indice ISEE sia uguale o inferiore a 8 mila euro. Le iscrizioni si possono presentare entro e non oltre il 26 maggio presso gli Uffici Comunali dove è già disponibile la modulistica dedicata».

Per la partecipazione è necessario essere provvisti di un certificato che attesti l'idoneità fisica per lo svolgimento delle attività proposte.

Ulteriori informazioni possono essere richieste in Comune o telefonicamente al numero 328 115 2557.

