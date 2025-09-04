Una donna e una bimba sono rimaste ferite in un incidente avvenuto giovedì mattina nell’Oristanese, lungo la Provinciale 11, nei pressi dello svincolo con la SP23.

La donna ha perso il controllo dell’auto su cui viaggiavano e la vettura è uscita di strada, ribaltandosi.

Sul posto, dopo l’allarme, sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Abbasanta, che hanno estratto dall’abitacolo donna e bimba, affidate poi al personale del 118 per il trasporto all’ospedale San Martino di Oristano.

In azione anche anche le forze dell'ordine per i rilievi di legge.

