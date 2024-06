Domenica, a Baressa, è in programma la “Giornata Ecologica Baressese”. Un’iniziativa messa in campo dal Centro di Educazione Ambientale e alla Sostenibilità di Baressa, in collaborazione con la Pro loco “Sa Mendua”, la sezione comunale dell’Avis, il Consorzio Due Giare e le associazioni locali, aperta alla popolazione.

L’obiettivo è quello di valorizzare e tutelare il patrimonio ambientale del piccolo centro della Marmilla. Il programma prevede, dalle 9 la partenza dalla sede del CEAS (Albergo Diffuso "Il Mandorlo"). Alle 11 l’arrivo dei partecipanti al parco “Marrogali” e la Santa Messa celebrata da Padre Jerome. A seguire, dalle 12 alle 13, spazio alle attività laboratoriali curate dal CEAS, mentre alle 13 il pranzo conviviale. Nel pomeriggio, dalle 15, chiusura con i balli sardi in compagnia del fisarmonicista Gianni Ore. Sarà possibile iscriversi alla giornata, recandosi presso la sede della Pro loco, domani dalle 18 alle 20.

