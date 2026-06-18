La polenta di Arborea oltremare. La Pro Loco del paese guidada la Paolo Sanneris, parteciperà al XVII Raduno Nazionale dei Polentari d’Italia, in programma a Gubbio il 20 giugno.

L’evento rappresenta uno dei più importanti appuntamenti di carattere gastronomico e culturale del panorama nazionale, riunendo le delegazioni provenienti da 18 località italiane aderenti all’Associazione Nazionale Polentari d’Italia.

La manifestazione si svolgerà nella suggestiva piazza Quaranta Martiri di Gubbio, dove, a partire dalle 17 sarà allestito il Villaggio della Polenta, con degustazioni delle diverse specialità regionali e momenti di incontro tra le delegazioni. La Pro Loco di Arborea partecipa con orgoglio portando in rappresentanza della Sardegna la propria polenta con sugo alla campidanese, simbolo di un territorio che ha saputo unire tradizione agricola e cultura dell’accoglienza.

«La partecipazione al Raduno Nazionale dei Polentari d’Italia è per noi motivo di profondo orgoglio e testimonianza dell’impegno costante della Pro Loco Arborea nella valorizzazione delle tradizioni e nella promozione del territorio - dichiara il Presidente della Pro Loco Arborea - Essere presenti a Gubbio significa condividere con altre realtà italiane il valore della cultura popolare, dell’identità locale e del volontariato, elementi che costituiscono il cuore della nostra associazione».

Il raduno, che si tiene con cadenza biennale nei paesi aderenti all’Associazione Nazionale Polentari d’Italia, rappresenta un’occasione di scambio culturale e gastronomico tra regioni e comunità, favorendo la conoscenza reciproca e la diffusione delle buone pratiche associative. La Pro Loco Arborea conferma così la propria vocazione alla promozione del territorio e delle tradizioni locali, in un contesto di collaborazione e amicizia tra le diverse realtà italiane.

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