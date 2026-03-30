Il Comune di Arborea è alla ricerca di un gestore per il primo piano della "Porta del Territorio", un punto di riferimento per l'accoglienza e la promozione turistica della zona. La struttura, di proprietà comunale e situata in piazza del Cooperatore, è stata ristrutturata diversi anni fa grazie ai contributi della Regione per un totale di 350.000 euro.

Pochi giorni fa, con una delibera, la Giunta ha avviato gli indirizzi per la pubblicazione della manifestazione di interesse per l'affidamento in gestione dell'area al primo piano. Al piano terra, invece, sono presenti i locali adibiti e vincolati ad attività di promozione turistica e di supporto agli operatori del settore turistico di Arborea e del territorio dell'area vasta del Terralbese, nell'ambito del più ampio Progetto di Sviluppo Territoriale denominato "Dal mare verso l'interno: gli itinerari del Terralbese e del Linas". Il Comune ha deciso di mettere a disposizione il piano primo dell'immobile per lo svolgimento di attività associative e di interesse pubblico.

Sarà rivolto alle associazioni, agli enti del Terzo Settore e ad altri soggetti senza scopo di lucro operanti nel territorio, per lo svolgimento di attività sociali, culturali, educative, ricreative e di promozione della comunità locale. I locali verranno concessi in comodato d'uso gratuito per due anni, eventualmente rinnovabili. Sarà a carico del concessionario il pagamento delle spese di gestione.

Le manifestazioni di interesse saranno valutate sulla base di vari criteri: mancanza di una sede operativa del soggetto proponente, rilevanza sociale e impatto sul territorio, coerenza con le finalità istituzionali del Comune e con le attività di promozione turistica in essere nei locali del medesimo immobile al piano terra, numero di soci iscritti ed eventuali forme di collaborazione già avute con il Comune.

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