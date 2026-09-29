C'è un diserbante che fa discutere e non poco. La consigliera di opposizione del Comune di Arborea, Valeria Manca, ha presentato un'interrogazione di diverse pagine per chiedere spiegazioni sul prodotto chimico utilizzato nel centro del paese. «Chiedo se presso piazza Maria Ausiliatrice sia stato effettivamente utilizzato un diserbante e, in caso affermativo, in quale data e in quale fascia oraria sia stato effettuato il trattamento, la denominazione commerciale, la sostanza o le sostanze attive contenute, il numero di autorizzazione e la quantità impiegata». Manca chiede poi «se il prodotto utilizzato fosse autorizzato per lo specifico impiego e per la tipologia di area interessata, considerata la collocazione nel centro abitato e la vicinanza alla scuola elementare; quale ufficio abbia disposto o autorizzato il trattamento e con quale atto; chi abbia materialmente eseguito il trattamento; se siano state integralmente rispettate le prescrizioni riportate nell’etichetta autorizzata del prodotto e se siano stati preventivamente apposti cartelli di informazione alla popolazione relativi al trattamento effettuato».

Con l'interrogazione Manca chiede inoltre «se l’area sia stata delimitata o interdetta all’accesso durante e successivamente al trattamento e per quale periodo; quale tempo di rientro nell’area trattata fosse previsto per il prodotto utilizzato e se tale periodo sia stato effettivamente rispettato; quali specifiche precauzioni siano state adottate in considerazione della presenza, nelle immediate vicinanze, della scuola elementare e della conseguente presenza di bambini». Manca chiede infine di poter acquisire la documentazione relativa al prodotto utilizzato. «Si richiede risposta distinta a ciascuno dei quesiti formulati e la messa a disposizione della documentazione - si legge nel documento - Si chiede, infine, che la presente interrogazione venga iscritta all’ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio Comunale, secondo quanto previsto dal vigente regolamento».

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