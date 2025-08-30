L’obiettivo è quello di rafforzare le misure di vigilanza e controllo lungo i propri litorali.

Il prefetto di Oristano, Salvatore Angieri, e i sindaci di Arborea, Manuela Pintus, e di Narbolia, Gian Giuseppe Vargiu, hanno siglato i protocolli d’Intesa dal titolo “Spiagge sicure – 2025” che disciplinano i reciproci impegni per l’utilizzo delle risorse erogate dal Ministero dell’Interno a sostegno di iniziative di prevenzione e contrasto dell’abusivismo commerciale e della vendita di prodotti contraffatti. Per ciascun comune sono stati stanziati 30mila euro. “Queste risorse costituiscono un sostegno significativo per i bilanci comunali, permettendo di assicurare servizi essenziali in materia di sicurezza e legalità”, ha dichiarato Angieri, esprimendo valutazione positiva sulle proposte e sull’impatto delle azioni previste nei territori.

Il Comune di Arborea impiegherà i fondi per il potenziamento della polizia locale con nuove unità a tempo determinato, l’acquisto di uno scooter elettrico per i pattugliamenti e l’installazione di cartellonistica informativa e di sensibilizzazione contro l’acquisto di merce contraffatta.

Il Comune di Narbolia, invece, destinerà la gran parte del contributo all’acquisto di un nuovo automezzo attrezzato per la polizia municipale, necessario per i pattugliamenti lungo il litorale di Is Arenas, caratterizzato da strade sterrate e di difficile accesso. Le risorse residue saranno utilizzate per l’assunzione a tempo parziale di un vigile urbano a supporto delle attività di controllo.

