Poste chiuse ancora ad Arborea e a Cabras. Con tutti i disagi del caso. Soprattutto per gli anziani senza auto per spostarsi. Ad Arborea c’è un problema di sicurezza. Sul soffitto sono presenti diverse infiltrazioni provenienti dal terrazzo dello stabile superiore E il problema ancora non è stato risolto. “L’interruzione temporanea dell’operatività è stata disposta per tutelare la sicurezza di clienti e dipendenti - fanno sapere dall’ente - A settembre l’ufficio legale di Poste Italiane ha provveduto a richiedere l'intervento della magistratura. Il prossimo 25 ottobre è prevista l’udienza in Tribunale per la discussione del caso”. La sindaca Manuela Pintus, che riceve le lamentele dei cittadini, ha chiesto a Poste l’installazione di un ufficio mobile, ma ha anche messo a disposizione un immobile appena ristrutturato. Per ora però Poste preferisce attendere la risposta del giudice: “L’esito della causa civile risulta pregiudiziale a qualsiasi ulteriore valutazione aziendale”.

A Cabras invece non sono ancora terminati i lavori previsti dal progetto Polis. Ecco perchè l’apertura non è avvenuta lo scorso 12 ottobre. Come era previsto e come recita il cartello presente fuori dalla struttura. I lavori sono stati avviati all’inizio del mese di settembre. Poste Italiane, che aveva fatto sapere che gli uffici sarebbero restati chiusi al pubblico per cinque settimane, spiega cosa è accaduto: "Siamo in attesa di ricevere l’autorizzazione paesaggistica al fine di poter effettuare le opere di ristrutturazione dei prospetti esterni dell’edificio - si legge in una nota - Non appena ottenuta la relativa autorizzazione a procedere, la società incaricata di effettuare le opere di ristrutturazione e rinnovamento previste dal progetto provvederà a iniziare i lavori che, salvo imprevisti, avranno una presumibile durata di circa 10 giorni. Poste Italiane, scusandosi con i cittadini per l’imprevedibile esigenza di prolungare i tempi di riapertura dell’ufficio postale di Cabras, ricorda che durante l’intero periodo dei lavori la continuità di tutti i servizi è garantita attraverso la postazione dedicata presso l’ufficio postale di Donigala".

