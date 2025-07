«La scelta di questa amministrazione di avvalersi di forme previste dalla norma per il supporto agli Uffici su materie e incarichi ben specifici c'è parso del tutto coerente con l'esigenza di irrobustire le competenze, proprio nell'ottica di contribuire a risolvere quelle criticità che voi stessi avete più volte evidenziato». L'assessora al Bilancio Antonella Cenghialta ha risposto con queste parole all'interrogazione presentata dal gruppo di minoranza formata da Luca Montisci, Giovanni Marras e Marco Pinna. In Consiglio comunale pochi giorni fa l'argomento di discussione era appunto l'affidamento diretto da 160.413,96 euro, per 24 mesi, tramite SardegnaCat, del servizio di supporto all'Ufficio Tributi per quanto riguarda la gestione della tassa sui rifiuti. «Si parla di supporto e non già di incarichi sostitutivi delle responsabilità, che restano in capo ai dipendenti, tra i quali ovviamente il responsabile del servizio, con la supervisione del segretario comunale per gli aspetti di legittimità, e del Revisore dei conti per i pareri di conformità sulle azioni e le attività di materia finanziaria - ha detto ancora Cenghialta - Questa amministrazione, del resto, ha inteso tenere in debito conto molte delle preoccupazioni espresse dalla stessa minoranza. Non abbiamo mai banalizzato».

Cenghialta non ha nascosto poi di non aver gradito l'accusa di «gestione allegra del personale» a proposito del flusso in entrata e in uscita dei dipendenti nel corso di questi anni. «Il tema legato al depotenziamento degli Enti Locali e della tendenza a preferire incarichi in altri Enti Pubblici da parte dei dipendenti è un argomento serio e strutturale, non solo per il Comune di Arborea ma per tutti i Comuni d'Italia. Da qui l'esigenza di dare supporto all'Area finanziaria, che più di altre ha subìto lo svuotamento degli Uffici, con la partenza in pochi mesi del precedente responsabile per superamento di concorso comunale da segretario, e di ben tre dipendenti incaricati nel medesimo servizio».

