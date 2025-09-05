Un viaggio nella storia e nell’identità sarda. Venerdì 12 settembre, alle 18, la sala San Pio X del Museo diocesano Arborense, ospiterà il convegno “Arborea! Arborea! Lo stemma giudicale, tra suoni, luoghi e segni nella guerra sardo-aragonese”.

L’evento, organizzato dall’Istar con il patrocinio del Comune e della Regione, mira a esplorare il significato profondo dello “Albero diradicato”, simbolo del Giudicato d’Arborea e icona della lotta per la libertà dei Sardi nel XIV secolo.

A guidare la conferenza sarà Giampaolo Mele, docente all’Università di Sassari e direttore scientifico dell’Istar, che spiega: «L’Albero diradicato non è solo un emblema storico, ma un simbolo di identità e sovranità che univa i Sardi nella resistenza contro la Corona d’Aragona».

L’incontro offrirà un’analisi accurata delle fonti storiche, mostrando come durante la guerra arborense coesistessero due vessilli: uno istituzionale con l’Albero verde diradicato e uno dinastico dei Bas-Serra, con l’albero accompagnato dai Pali catalani.

Il convegno vuole anche evocare le atmosfere del tempo, quando le bandiere sventolavano ad Aristanis, nella reggia giudicale, nelle torri di Bosa, a Quartu, Alghero, Ozieri e sotto le mura di Cagliari, al grido di “Arborea! Arborea!”.

La serata, inserita nel cartellone del Settembre oristanese, si chiuderà con i suoni suggestivi delle launeddas suonate da Giancarlo Seu e Andrea Pisu, che trasporteranno i partecipanti tra musica, memoria e storia.

© Riproduzione riservata