Un uomo di 45 anni è stato arrestato a Bosa dai Carabinieri della Compagnia di Macomer nell’ambito di un’indagine per maltrattamenti in famiglia, avviata sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Oristano. Il provvedimento, emesso dal Tribunale di Oristano su richiesta della Procura, dispone per l’indagato la misura cautelare degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico. Una situazione divenuta nel tempo insostenibile, tanto da spingere la donna a lasciare l’abitazione coniugale e a trasferirsi, insieme ai figli, a casa della madre.

L’ultimo episodio, quello che ha fatto scattare la segnalazione, si è verificato quando l’uomo avrebbe scavalcato il cancello dell’abitazione in cui la donna si era rifugiata. Un gesto che ha spinto la vittima a denunciare quanto accaduto ai carabinieri della stazione di Bosa.

I militari, sotto il coordinamento della Procura di Oristano, hanno verificato il racconto della donna,

raccogliendo gravi indizi di colpevolezza a carico della persona indagata.

(Unioneonline)

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