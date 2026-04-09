Nelle prossime settimane, ad Albagiara, sarà attiva la nuova area camper. Infatti, è stata spostata ed è in via di completamento la nuova struttura, situata in una zona fuori dal centro abitato.

Nella nuova area camper, che verrà gestita dal “Consorzio 2 Giare”, saranno presenti delle nuove postazioni di sosta per l’assistenza, dotata di illuminazione grazie all’impianto fotovoltaico che garantisce l’alimentazione dei lampioni presenti.

L’intervento è stato realizzato grazie ad un contributo di 50mila euro ottenuto dalla regione, destinato proprio alle aree camper. «È un servizio in più per i turisti che hanno intenzione di visitare il nostro territorio», commenta il sindaco Marcello Pilloni.

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