L’assessorato alla Cultura del Comune di Zeddiani, nell’ambito delle iniziative promosse dall'assemblea Natzionale Sarda, in occasione di Sa Die de sa Sardigna ospita l’evento dal titolo “Is annos chi aiant avolotadu sa Sardigna. Su contu de sa Sarda Rivolutzione”. Come fanno sapere dal Comune, l’iniziativa si inserisce all’interno di un più ampio programma di celebrazioni che, oltre ai principali appuntamenti di Cagliari e Sassari, coinvolge numerosi centri dell’isola e anche realtà al di fuori della Sardegna. Un percorso a tappe che intende ricostruire e condividere, in modo diffuso e partecipato, la memoria della Sarda Rivoluzione, rafforzando il senso di identità e appartenenza del popolo sardo. A Zeddiani l’appuntamento è fissato per venerdì 10 aprile alle 18, presso il Montegranatico, dove interverrà lo storico Omar Onnis, accompagnato dalla musica di Medda Arrogalla, in un dialogo tra narrazione storica e suggestioni sonore. Un’occasione per riscoprire una delle pagine più significative della storia della Sardegna, attraverso un racconto capace di unire approfondimento e coinvolgimento emotivo.

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