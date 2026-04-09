Farà tappa ad Albagiara l’ultimo appuntamento stagionale con “Passeg…Giare” in Primavera, l’iniziativa ideata dal Consorzio Turistico Due Giare, con il sostegno della Fondazione “Parte Montis” e la collaborazione di Pro loco e associazioni locali.

Domenica 12 aprile, a partire dalle 8.30, quando ci sarà la registrazione dei partecipanti e la colazione, partirà la passeggiata tra il centro storico, la località “Padenti”, il punto panoramico, la rotonda Nuragica, il nuraghe “Nieddo” e il parco “Costa Linus”. La particolarità dell’itinerario è il passaggio sulla Giara, in un ambiente di grande bellezza e valore ambientale.

Un percorso lungo circa 11 chilometri e 800 metri, con un dislivello di 440 metri e di difficoltà medio/alta, adatto a camminatori abituali. All’arrivo ci sarà una degustazione di prodotti locali curata dalla Pro loco di Albagiara. Quello di domenica sarà l’ultimo appuntamento primaverile dell’iniziativa che si ripeterà poi anche nel periodo autunnale.

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