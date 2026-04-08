Dal 13 al 17 aprile Bosa ospiterà la Settimana della solidarietà, iniziativa promossa dalla classe 3A Scientifico del Liceo “G.A. Pischedda” nell’ambito del progetto di formazione scuola-lavoro Imparare a dare. Un percorso che ha accompagnato gli studenti per tutto l’anno scolastico, con l’obiettivo di sviluppare competenze trasversali e promuovere una cittadinanza attiva e consapevole.

Il progetto ha affrontato il tema della povertà, intesa come fenomeno complesso e vicino alla realtà locale. Grazie alla collaborazione con la Caritas diocesana di Alghero-Bosa, gli studenti hanno potuto conoscere da vicino i servizi dedicati alle persone in difficoltà, dalla mensa al centro di ascolto. Dalla fase formativa è nata una serie di iniziative concrete: incontri di sensibilizzazione su povertà e spreco alimentare, una raccolta alimentare diffusa tramite “scatoloni solidali” in scuole, Comune e oratorio, e una grande raccolta nei supermercati cittadini prevista per il 17 aprile.

Tutti i beni raccolti saranno destinati alle famiglie seguite dalla Caritas. Il valore aggiunto dell’iniziativa è la rete creata tra scuola, enti pubblici e realtà del territorio, che permetterà agli studenti di diventare protagonisti di un’azione collettiva di solidarietà e sostegno alla comunità.

© Riproduzione riservata