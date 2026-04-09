Un’occasione per apprezzare le bellezze della Sardegna e passare una giornata all’insegna di socialità e condivisione del tempo.

Il Comune di Gonnostramatza, per sabato 18 aprile, organizza un’escursione tra le attrazioni del territorio di Buggerru, con la “Galleria Henry” in primo piano, e la Miniera di Monteponi a Iglesias. Il programma prevede, alle 18, la partenza da piazza San Michele a Gonnostramatza.

L’arrivo a Buggerru è previsto alle 10.30; alle 11 la visita alla Galleria Henry e, al termine, il pranzo. Alle 15, invece, la visita guidata alla miniera di Monteponi. Il rientro a Gonnostramatza è previsto per le 18. Le iscrizioni alla giornata dovranno pervenire all'Ufficio Servizio Sociale entro e non oltre venerdì 10 aprile.

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