A Oristano chiude tutto per allerta meteo. Una scelta obbligata, quella del sindaco Massimiliano Sanna, visto l’avviso di criticità rossa che interessa tutto il territorio: il primo cittadino ha firmato l’ordinanza che dispone “la chiusura delle scuole cittadine di ogni ordine e grado, degli asili e delle ludoteche, della sede universitaria, nonché degli impianti sportivi e dei cimiteri per la giornata di oggi e di domani”.

Nel provvedimento, che ha efficacia immediata, Sanna “invita i cittadini a evitare al massimo gli spostamenti e scrive che è “consigliabile restare nelle proprie abitazioni. Per chi si trova in un locale seminterrato o al piano terra, salire ai piani superiori” e consiglia di “limitare i trasferimenti in auto ai soli casi di urgenza”.

Se dovesse persistere la situazione di pericolo “l’ordinanza potrà essere prorogata sino alla cessazione dello stato di allerta rossa”.

(Unioneonline/E.Fr.)

