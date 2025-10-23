Alla scoperta di Cuccurada, un viaggio nella storia nuragica di MogoroPer toccare con mano le particolarità architettoniche del monumento
Un appuntamento all’insegna della storia e della valorizzazione del patrimonio archeologico attende Mogoro venerdì 31 ottobre, alle ore 17.30, presso l’area archeologica di Cuccurada. La manifestazione, è promossa dalla Coop Mariposas de Sardinia con il patrocinio dell’amministrazione comunale.
Protagonista dell’incontro sarà Sandra Carta, archeologa e profonda conoscitrice del sito, che guiderà i partecipanti in un viaggio nel tempo alla scoperta delle particolarità architettoniche del monumento nuragico, tra i più affascinanti e significativi della Sardegna centro-meridionale.
L’iniziativa si inserisce nel ciclo dei “venerdì culturali”, pensati per avvicinare il pubblico alla storia locale e stimolare la riflessione sul valore della ricerca scientifica, della tutela e della valorizzazione dei beni culturali. Dopo la visita guidata, seguirà un approfondimento sulle strategie adottate per la conservazione e la promozione del sito, con uno sguardo alle prospettive future.
Un’occasione preziosa per conoscere da vicino Cuccurada, non solo come luogo di memoria, ma come simbolo identitario e risorsa per il territorio. Per informazioni è possibile contattare il numero 3520418261.