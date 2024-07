Entra nel vivo il progetto “Santa Chiara DTrecento - Ricostruzione virtuale per la conoscenza e valorizzazione del monumento medievale”. L’iniziativa, una delle 23 finanziate da Fai e Intesa Sanpaolo nell’ambito dell’undicesimo censimento “I Luoghi del Cuore”, prevede la realizzazione di un totem digitale interattivo da posizionare all’interno della chiesa per consentire ai visitatori di avere in tempo reale informazioni e approfondimenti sulla struttura trecentesca originaria, sul monastero di clausura di Santa Chiara e sulle opere d’arte in esso conservate.

Il progetto, che ha ottenuto un cofinanziamento da parte del Comune, punta a migliorare l’esperienza di visita facendo comprendere l’articolata vicenda storica e artistica dell’edificio e del complesso monastico nel quale risiedono sette suore clarisse. Proprio al piccolo nucleo di religiose si deve la nascita del comitato “Amici del Monastero” , per la valorizzazione del monumento che nel censimento del 2022 è risultato il luogo del cuore più votato in Sardegna e il 30esimo in Italia.

Nei giorni scorsi il comitato scientifico, composto da Andrea Pala, Vincenzo Bagnolo, Nicoletta Usai e Rossella Sanna, ha avviato la creazione dei contenuti informatici digitali da inserire nel totem. Una volta completato il percorso, il monumento sarà aperto al pubblico in orari specifici per permettere a un numero maggiore di visitatori di apprezzarne la bellezza.

