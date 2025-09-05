Passo concreto verso la riqualificazione della condotta di Torrei che serve i centri del Barigadu e del Mandrolisai. Abbanoa ha avviato la progettazione ed entro la prossima estate sarà pronto il progetto esecutivo dell’atteso intervento. Molte le proteste nelle scorse settimane, quando diversi centri – a causa di guasti e rotture sulla condotta idrica – sono rimasti a secco.

«L’incontro di giovedì a Cagliari con il presidente di Abbanoa, Giuseppe Sardu, rappresenta un passaggio fondamentale per il futuro della condotta foranea del Torrei, che porta l’acqua dall’invaso verso i territori del Barigadu e del Mandrolisai», spiega il consigliere regionale e sindaco di Neoneli Salvatore Cau. E prosegue: «Abbanoa ha già avviato la progettazione e il presidente Sardu mi ha confermato che entro la fine dell’anno saranno presentate ai sindaci e ai cittadini le ipotesi progettuali. Non solo: entro la prossima estate verrà completato il progetto esecutivo».

Un passaggio cruciale, perché con il progetto esecutivo in mano vi è già l’impegno politico per lo stanziamento delle risorse necessarie e quindi l’avvio dei lavori. «Quello che era stato annunciato lo scorso 5 agosto ad Ardauli si sta trasformando in atti concreti e questo è motivo di soddisfazione», aggiunge Cau. «Il cronoprogramma illustrato allora sta trovando riscontro: si passa dalle parole ai progetti, dai progetti ai cantieri, con l’obiettivo di restituire ai cittadini del Mandrolisai e del Barigadu un servizio idrico efficiente, atteso da decenni. Stiamo portando avanti l’iter più veloce possibile con l’obiettivo di avere una condotta nuova, efficiente e funzionale. Il tutto con tempistiche più veloci del previsto, a dimostrazione che quando c’è sinergia tra istituzioni e gestore si possono ottenere risultati rapidi e concreti. L’auspicio è accelerare il più possibile, perché l’acqua è un diritto fondamentale e questi territori non possono più aspettare».

