La sezione di Oristano dell’Associazione italiana persone down accende il motore del suo primo pulmino destinato al trasporto delle persone con sindrome di Down.

«In questi mesi – dichiara Marilena Laconi, presidente dell’associazione – abbiamo vissuto una straordinaria esperienza di solidarietà. Tanti hanno scelto di aiutarci, anche con piccoli gesti, rendendo possibile un sogno che oggi è diventato realtà. Il pulmino non è solo un mezzo di trasporto: è uno strumento di inclusione, autonomia e partecipazione per i nostri ragazzi.»

Un piccolo bus che sarà utilizzato ogni giorno per le attività educative, i laboratori, le uscite e tutti gli spostamenti legati ai percorsi di autonomia. «Inoltre consentirà di potenziare il servizio di trasporto attivo, migliorando la possibilità di raggiungere e servire in modo più efficiente le persone che ogni giorno arrivano alla sede dell’associazione per partecipare alle attività – precisano dall’Aipd – Ringraziamo di cuore tutti coloro che hanno reso possibile questo passo avanti, dimostrando che la comunità sa ancora farsi carico, con discrezione e affetto, delle esigenze dei più fragili»

