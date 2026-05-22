I primi casi di West Nile comparsi con grande anticipo rispetto alle stagioni precedenti, sono un segnale che ha messo in grande allerta istituzioni e comunità locali. Per questo la Provincia ha deciso di partire subito con la distribuzione capillare dei 68 mila kit antilarvali, cuore della campagna “Combattiamole insieme”, che punta a coinvolgere attivamente cittadini e amministrazioni.

Si parte il 28 maggio e l'attività sarà gestita operativamente dalla ditta incaricata del servizio VediamoCreativo, che provvederà all'organizzazione del presidi. La programmazione degli interventi è stata definita dando priorità ai Comuni maggiormente interessati da criticità legate alla presenza di zanzare, al fine di garantire un intervento tempestivo ed efficace sul territorio provinciale. Oltre ai kit antilarvali, verranno consegnati il flyer contenente le modalità d'uso del prodotto e la brochure informativa predisposta dalla Asl.

«Non possiamo permetterci di aspettare» - afferma il consigliere delegato Andrea Grussu, che ha inviato ai sindaci degli 87 Comuni una lettera dettagliata con le modalità operative del progetto. «Quest’anno la stagione è partita in anticipo – osserva- e dobbiamo adeguare i tempi della prevenzione. La collaborazione dei Comuni è fondamentale: nessuno può affrontare da solo un fenomeno così complesso. Abbiamo scelto di investire su un’attività concreta, fatta di presenza nei territori e dialogo diretto con i cittadini» spiega ancora Grussu. «Le zanzare si combattono con la scienza, ma anche con i piccoli gesti quotidiani, eliminare i ristagni d’acqua, trattare i tombini privati, controllare cortili e giardini. Senza il contributo delle famiglie, nessuna strategia può funzionare davvero».

Prime tappe della campagna. 28 maggio a Riola Sardo (piazza San Martino), Nurachi (piazza Chiesa); 29 maggio a Santa Giusta ( via Garibaldi 84), Marrubiu ( piazza Amsicora); 30 maggio a Cabras ( piazza Eleonora), Arborea ( piazza Maria Ausiliatrice); 31 maggio a Terralba (piazza Cattedrale), dalle 9 alle 13 Oristano ( piazza Roma). In tutti i Comuni l’orario è dalle 9 alle 13 .

«Abbiamo voluto un calendario capillare, che raggiunga tutti, dai centri più grandi ai paesi più piccoli sottolinea il consigliere Grussu- in quanto la prevenzione non è un atto isolato, ma un percorso condiviso». La lettera inviata ai sindaci contiene anche un appello diretto, affinchè gli amministratori supportino la campagna con la massima collaborazione, informando i cittadini, e favorendo la partecipazione. «È una responsabilità collettiva - ribadisce Grussu. La Provincia farà la sua parte con attività tecniche, monitoraggi e distribuzione dei kit. Ma il successo dipenderà dalla risposta delle comunità. Combattere la West Nile significa proteggere la salute di tutti».

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