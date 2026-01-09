A Samugheo un contributo per la tesi di laureaPossono partecipare al concorso gli studenti residenti in paese
A Samugheo entro il 31 gennaio chi nel 2025 ha scritto una tesi di laurea su tematiche inerenti la cultura, la lingua, la storia, l’economia, la società, l’ambiente, il territorio, la salute degli abitanti e degli animali di Samugheo può rispondere al bando indetto dal Comune per la concessione di contributi.
Possono partecipare al concorso gli studenti residenti a Samugheo al momento della pubblicazione del bando o che siano stati residenti per almeno dieci anni o che siano figli di emigrati.