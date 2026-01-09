A Paulilatino in aula, ormai presente sola la maggioranza dopo le dimissioni in massa nei mesi scorso dell’opposizione, è stato licenziato a fine anno il programma triennale delle opere pubbliche.

«Si ritiene opportuno aggiornare lo schema adottato in coerenza con i recenti finanziamenti intervenuti», si chiarisce in delibera. Per questa ragione sono stati inseriti l’intervento di messa in sicurezza dei solai degli edifici scolastici del complesso di via Grazia Deledda, ospitanti scuola primaria, secondaria di primo grado e dell’ infanzia, interventi di manutenzione straordinaria per la riqualificazione viaria e delle opere di urbanizzazione primaria del Pip (il terzo intervento che si porterà avanti).

Ed ancora la riqualificazione e valorizzazione del Santuario di Santa Cristina con particolare attenzione ai percorsi di visita, alla conservazione del complesso archeologico e riorganizzazione dei servizi di accesso. Nella stessa seduta via libera al bilancio di previsione. In precedenza il Consiglio aveva approvato il Documento unico di programmazione.

