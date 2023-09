La Prefettura di Oristano ha dato il via libera al nuovo Piano provinciale per la gestione delle emergenze da rischio idraulico e idrogeologico. Un documento che, partendo da un quadro delle conoscenze tematiche e territoriali, definisce il sistema organizzativo e le modalità di intervento in caso di eventi calamitosi.

«Occorre prestare particolare attenzione ai fenomeni meteorologici avversi, alle precipitazioni intense, talvolta anche a carattere di piogge torrenziali, con possibili conseguenze per la popolazione, le attività economiche e l’ambiente», osserva il Prefetto Salvatore Angieri.

Il Piano coinvolge forze dell’ordine, Capitaneria di Porto, vigili del fuoco e tutte le componenti statali interessate con l’obiettivo di migliorare la tempistica di attivazione delle misure previste.

«Tra le attività primarie di prevenzione - aggiunge l’esponente del governo - la pianificazione di protezione civile rappresenta uno strumento fondamentale, unitamente all’informazione alla popolazione e la diffusione su larga scala della cultura di protezione civile».

© Riproduzione riservata