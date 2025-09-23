Dal 23 al 25 settembre, Oristano ospiterà la Summer School su "Processi Partecipativi e Mediazione di Conflitti Ambientali nei Sistemi Socio-Ecologici".

L'evento, organizzato dal Nucleo di Ricerca sulla Desertificazione dell'Università di Sassari, riunirà ricercatori e professionisti per discutere la gestione sostenibile delle risorse naturali.

La scuola includerà visite sul campo, conferenze e attività di gruppo, con esperti internazionali come Veena Balakrishnan, Kevin Collins e Stefania Leone. L'obiettivo è promuovere laboratori e strumenti innovativi per la gestione sostenibile delle risorse naturali e sviluppare la mediazione e la partecipazione per risolvere i conflitti ambientali.

