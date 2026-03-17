La civiltà nuragica come leva culturale e di sviluppo per la Sardegna. È l’obiettivo dei “Dialoghi Nuragici”, il ciclo di incontri promosso dall’associazione La Sardegna verso l’Unesco, che prenderà il via giovedì alle 17.30 nella sala conferenze dell’Hospitalis Sancti Antoni di Oristano.

In tutto trentadue appuntamenti in tredici città dell’Isola, con il coinvolgimento di trentotto relatori e centodiciannove associazioni. L’iniziativa nasce con l’intento di approfondire e diffondere la conoscenza di una delle civiltà più antiche e affascinanti del Mediterraneo, mettendo al centro il valore storico, identitario e culturale dei nuraghi e dei siti archeologici dell’isola.

«Dobbiamo conoscere e amare la nostra antica civiltà per valorizzarla ai fini dello sviluppo della Sardegna», sottolinea Pierpaolo Vargiu, tra i promotori dell’iniziativa, invitando la comunità a partecipare al primo appuntamento.

I “Dialoghi Nuragici” vogliono essere uno spazio di confronto e divulgazione aperto a cittadini, studiosi e appassionati, con l’obiettivo di rafforzare la consapevolezza sul patrimonio nuragico e sostenere il percorso che punta al riconoscimento Unesco.

Gli incontri proseguiranno nelle prossime settimane con ulteriori appuntamenti dedicati alla storia e all’eredità culturale della civiltà nuragica.

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