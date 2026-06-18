A poco più di dieci giorni dalle elezioni amministrative sono state ufficializzate le date dei consigli comunali di insediamento a Gonnostramatza e Siapiccia. Nel piccolo centro della Marmilla, l’amministrazione guidata dalla neo-sindaca Federica Piras esordirà ufficialmente venerdì 19 giugno, nella sala consiliare “Capitano Renzo Atzei”, alle 18.30. Lo stesso giorno, ma alle 19, è stato convocato il nuovo consiglio comunale a Siapiccia. La seduta pubblica, che vedrà l’inizio del quarto mandato del primo cittadino Raimondo Deidda, si terrà nel Centro di Aggregazione Sociale del paese, in via Gramsci. A Gonnostramatza e Siapiccia, l’ordine del giorno prevede i principali adempimenti previsti per l’avvio della nuova consiliatura: insediamento del Consiglio ed esame delle condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità degli eletti, i giuramento del Sindaco, la comunicazione della nomina della Giunta Comunale e del Vicesindaco e, infine, l’elezione della Commissione Elettorale comunale.

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