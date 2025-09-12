seduta straordinaria
12 settembre 2025 alle 16:32
A Ghilarza nuova convocazione per il Consiglio comunaleAll’ordine del giorno delle variazioni al bilancio e l’applicazione dell’avanzo di amministrazione
A Ghilarza, a distanza di due settimane, si ritorna in aula. Il sindaco Stefano Licheri ha infatti convocato il Consiglio comunale in seduta straordinaria di prima convocazione per giovedì 18 settembre alle 18.30 (in caso di seduta deserta, in seconda convocazione per il 10 alle ore 19.30). All’ordine del giorno delle variazioni al bilancio e l’applicazione dell’avanzo di amministrazione.
