Via libera della Giunta Licheri a Ghilarza al Documento unico di programmazione e al bilancio. Entrambi gli atti presto saranno sottoposti all’attenzione del Consiglio comunale. Intanto sfogliando il documento di programmazione è chiara la linea che l’Amministrazione vuole intraprendere nel 2025. Fondamentale sarà il lavoro dell’ufficio tecnico per “la progettazione di nuove opere pubbliche e al disbrigo delle relative pratiche, finalizzate ad ottenere tutti i finanziamenti regionali ed europei, per realizzare gli interventi programmati”. Quindi il gruppo alla guida del paese nel Dup evidenzia: “Tra le più importanti proponiamo la sostituzione e l'adeguamento della parte di illuminazione pubblica ancora da revisionare e la realizzazione di una nuova illuminazione a led in tutte le vie principali, ad iniziare dal Corso Umberto. Altra opera attesa da anni è la costruzione della circonvallazione ovest, che darà sbocco alla via Volta, collegandola con la nuova lottizzazione Le querce. Tale opera, inserita ormai da decenni nel piano urbanistico comunale, sarà importantissima non solo per migliorare la viabilità urbana, ma anche perché consentirà il rifacimento delle attuali reti fognarie e delle acque bianche, da troppo tempo in sofferenza. Anche il resto della rete acque bianche sarà progettata dall'ufficio tecnico e studiata al fine di evitare nuovi allagamenti a causa delle mutate condizioni meteorologiche che sempre più frequentemente scaricano grosse quantità di acqua piovana in tempi sempre più ridotti”. Interventi per il quale il Comune chiederà dei finanziamenti. Si punta poi a completare i marciapiedi e realizzare delle rampe per diversamente abili nei camminamenti attualmente sprovvisti a completare la pista di atletica. Si guarda a dei finanziamenti anche per il rifacimento delle piazze. Tra gli interventi che si porteranno avanti la riqualificazione di Su Cantaru con la realizzazione dell’anfiteatro, la bitumazione di numerose strade, nuove case a canone moderato, novi parcheggi. Si punta anche a intervenire sull’area cani, attrezzandola. “In collaborazione con la struttura sociosanitaria, si attiverà un servizio di ascolto e supporto per tutte le donne in difficoltà e che subiscono violenze, utilizzando misure specifiche di sostegno, finalizzate all'acquisizione della propria autonomia e l'indipendenza personale, sociale ed economica”, sottolineando dalla Giunta. In riferimento alla Pubblica Istruzione si attiveranno delle borse di studio per gli studenti meritevoli. Per la scuola primaria sarà proposto un servizio di accoglienza da attivare nelle ore antecedenti l'ingresso in classe e immediatamente successive. Verrà potenziato il servizio bibliotecario attraverso l'incremento della dotazione libraria, con conseguente ampliamento degli spazi dedicati. “Il lago Omodeo – proseguono - sarà valorizzato, utilizzando l'approdo garantito dal porticciolo realizzato dall'amministrazione comunale. Altra attenzione sarà garantita alla salvaguardia dello sportello INPS, dell'ufficio di collocamento, della stazione e compagnia Carabinieri e della Forestale, nonché l'apertura costante e giornaliera dello sportello Postale, tutti indispensabili per assicurare all'intero territorio servizi di primaria importanza che favoriscano la permanenza nelle comunità d'origine, evitando il terribile fenomeno dello spopolamento”. Per la frazione di Zuri si interverrà con urgenza per risolvere il problema legato all’ampliamento del cimitero, considerato che gli spazi all’interno dell’area storica sono ormai terminati.

© Riproduzione riservata