A Busachi si fa più vicina la realizzazione del locale polifunzionale nel novenario campestre di Santa Susanna a pochi chilometri dal paese. Il Comune ha già consegnato i lavori per dar corso all’opera tanto attesa dal paese. Manca infatti, allo stato attuale, uno spazio ampio che, in occasione della festa ma anche in altri periodi dell’anno possa accogliere la popolazione, ma anche i tanti visitatori che raggiungeranno la località campestre.

Un progetto caldeggiato da tempo dalle Amministrazioni guidate dal sindaco Giovanni Orrù, che ha sempre creduto nella bontà dell’iniziativa. Proprio per questa ragione tempo addietro l’Amministrazione comunale aveva destinato 380 mila euro dell’avanzo libero per realizzare la struttura. Con queste somme sarà realizzato il locale di 200 metri quadri, capace di ospitare circa 180 persone.

“La popolazione attende da tempo questo locale. Sarà dato per cerimonie e altre iniziative di aggregazione”, spiega il sindaco Giovanni Orrù. E subito aggiunge: “Quest’opera valorizzerà Busachi anche sul profilo turistico. Sarà infatti anche un punto di riferimento per i camminanti dei novenari. A Santa Susanna abbiamo il villaggio campestre con la chiesa del 1200, che custodisce diversi affreschi”. Il primo cittadino, quindi, conclude: “Per vedere realizzata quest’opera ci sono voluti sette anni. È stato infatti necessario apportare una variante al Piano particolareggiato di Santa Susanna e abbiamo atteso l’ok della Regione”.

