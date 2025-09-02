Appuntamento tra storia, culturale e tradizioni attraverso la musica sabato 6 settembre a Busachi. L’antico monastero di Collegiu ospiterà infatti il progetto “Cantos in Sardegna”, organizzato dall’Accademia di tradizioni popolari, culturali a canto corale, coro femminile Sa Pintadera di Oristano in collaborazione con Comune e Regione. La direzione artistica della manifestazione è affidata al maestro Giovanni Andrea Puddu. Si inizia alle 18,30 con la visita alla chiesa e al collegio dei Gesuiti con annesso chiostro. Alle 20 prenderà avvio la serata musicale. Partecipano: il Coro Santa Usanna di Busachi e il Coro Sa Pintadera di Oristano entrambi diretti dal Maestro Giovanni Andrea Puddu, il Coro di Bosa – La tradizione de su cantu e il coro di Iglesias, quest’ultimo diretto dal Maestro Stefano Pisano. La serata sarà presentata da Lucia Cossu.

