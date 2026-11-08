Davanti alla sede di via Temo, tra divise, autorità civili, militari e religiose e volontari in festa, è stata inaugurata la nuova ambulanza della Croce verde Tortolì-Arbatax. Un taglio del nastro che vale doppio: il nuovo mezzo, il quinto del parco a disposizione dell’associazione, entra in servizio proprio nell’anno in cui il sodalizio celebra 40 anni di attività al servizio della comunità. Una mattinata di festa, ma anche di orgoglio e di memoria, per ripercorrere quattro decenni di interventi, emergenze, trasporti sanitari e presenza costante accanto alle famiglie del territorio. Dalla prima ambulanza ai mezzi di oggi, la Croce verde è cresciuta insieme a Tortolì e Arbatax, diventando un punto di riferimento per l’intera Ogliastra. Ad accogliere il nuovo mezzo c’erano i volontari, in divisa, insieme ai rappresentanti delle istituzioni, alle forze dell’ordine, ai rappresentanti delle associazioni e a tanti cittadini che hanno voluto condividere il momento. Non sono mancati la benedizione del mezzo, rito presieduto dal parroco di Sant’Andrea, don Michele Congiu, e gli interventi delle autorità, che hanno sottolineato il valore del volontariato e l’importanza di poter contare su mezzi moderni, sicuri ed efficienti per garantire soccorsi sempre più rapidi e qualificati. La nuova ambulanza, dotata delle più moderne attrezzature per l’emergenza, sarà da subito operativa e andrà a rafforzare la capacità di risposta dell’associazione, soprattutto nei momenti di maggiore affluenza e nelle situazioni più delicate. Un investimento importante, reso possibile grazie al sostegno della comunità, alle donazioni e all’impegno instancabile dei volontari, che ogni giorno dedicano tempo ed energie al servizio degli altri. Quarant’anni dopo, lo spirito è sempre lo stesso: esserci, quando serve, per chi ha bisogno.

© Riproduzione riservata