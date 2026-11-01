Notte di paura sulla strada provinciale 27, nel tratto che collega Villagrande a Tortolì. Intorno alle due e mezza, un’Audi A3 con a bordo due giovani del posto è uscita improvvisamente fuori strada, andando a schiantarsi con violenza contro il guardrail. L’impatto è stato talmente violento da accartocciare la vettura, trasformando l'abitacolo in una trappola di metallo in cui il conducente e il passeggero sono rimasti incastrati.

I soccorsi sono scattati immediatamente. Sul posto sono accorsi i Vigili del Fuoco del distaccamento di Lanusei, che hanno lavorato con cesoie e divaricatori per tagliare le lamiere e liberare i feriti. Una volta estratti dall'auto, i due ragazzi sono stati affidati al personale del 118, che li ha adagiati sulle ambulanze per il trasporto d'urgenza in ospedale. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri, impegnati nei rilievi di rito per ricostruire l'esatta dinamica e stabilire le cause della perdita di controllo del mezzo.

(Unioneonline/En.Ne.)

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