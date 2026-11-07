Si chiama Battistina Secci, ma per tutti è Battina Leona. È di Urzulei, madre di tre figlie, tra cui Maura Carta, magistrata della Corte dei Conti, Maria Antonietta e Adelaide, ed è conosciuta per la sua vivacità e la sua lucidità.

Ama leggere i quotidiani e conosce tutte le tabelline. Due dettagli che, da soli, raccontano molto di lei: la curiosità per ciò che accade nel mondo e una mente allenata e precisa. È arrivata in struttura ad Ardali (frazione di Triei) a seguito della frattura di femore (l’intervento chirurgico è riuscito con successo all’ospedale di Lanusei).

Ad accoglierla, da qualche giorno, è la Comunità integrata Osono, coordinata da Greta Murgia. Un nuovo capitolo, dopo un passaggio difficile. Ma a raccontarlo è sempre lei, con la stessa energia di sempre. Per il suo 103esimo compleanno, oggi, ha ricevuto la benedizione apostolica di Papa Leone XIV. Un riconoscimento giunto dal Vaticano esteso anche ai familiari.

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