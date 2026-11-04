La notte è nera, compatta. I fari dell'auto illuminano solo pochi metri di asfalto crepato, poi tre transenne bianche e rosse. Sbarrano la strada. Dietro, il buio. Per la giornata di domani, 5 novembre, la strada provinciale 55, nel tratto che dall'abitato nord di Triei sale verso Baunei, nella zona di Planedda, è stata chiusa al traffico. Lo ha comunicato il Comune di Triei: la chiusura è precauzionale, dovuta all'elevata criticità diramata per rischio idrogeologico sull'Ogliastra. Niente passaggio. Sui pannelli affissi alle transenne si legge l'ordinanza del Comune, il divieto è totale. Chi deve spostarsi tra Triei e Baunei dovrà transitare obbligatoriamente dall'Orientale.

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