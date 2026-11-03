ricercati
03 novembre 2026 alle 22:21aggiornato il 03 novembre 2026 alle 22:24
Arzana, Roberto Arzu si è costituito ai carabinieri: fine della fugaIl 59enne era introvabile dal 6 ottobre dopo aver forzato il braccialetto elettronico. Resta invece latitante in Ogliastra Fabio Fois
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Roberto Arzu si è costituito. Il 59enne di Arzana, irreperibile dal 6 ottobre scorso dopo aver forzato il braccialetto elettronico, si è consegnato ai carabinieri del nucleo investigativo di Nuoro assistito dagli avvocati Francesco Marongiu e Rita Dedola. Caccia all'uomo chiusa.
In Ogliastra resta latitante Fabio Fois, che si è allontanato dalla sua abitazione dopo aver appreso della condanna definitiva all'ergastolo per l'omicidio di Fabio Longoni.
© Riproduzione riservata