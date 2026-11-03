Roberto Arzu si è costituito. Il 59enne di Arzana, irreperibile dal 6 ottobre scorso dopo aver forzato il braccialetto elettronico, si è consegnato ai carabinieri del nucleo investigativo di Nuoro assistito dagli avvocati Francesco Marongiu e Rita Dedola. Caccia all'uomo chiusa.

In Ogliastra resta latitante Fabio Fois, che si è allontanato dalla sua abitazione dopo aver appreso della condanna definitiva all'ergastolo per l'omicidio di Fabio Longoni.

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