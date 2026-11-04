L'Ogliastra si ferma in attesa del maltempo. Il cielo dal tardo pomeriggio di oggi si è fatto basso, color piombo, appoggiato sulle cime del Gennargentu e sul mare. L’aria sa di scirocco umido, di quelli che non portano solo vento ma una promessa.

I sindaci del territorio hanno disposto con ordinanze in rapida successione la chiusura per la giornata di domani, giovedì 5 novembre, di scuole di ogni ordine e grado, parchi pubblici e cimiteri. Alla base della decisione c’è il nuovo bollettino della Protezione civile regionale. Il Centro funzionale decentrato ha emesso un avviso di criticità elevata (codice rosso per rischio idrogeologico) per le aree del Flumendosa-Flumineddu e della Gallura, valido dalle 18 di oggi, mercoledì 4 novembre, fino alle 23:59 di domani. Secondo il bollettino, le prime precipitazioni interesseranno già dalla notte l’Ogliastra, il Golfo di Orosei e la Baronia, con fenomeni che potrebbero insistere sulle stesse zone per diverse ore. Il flusso umido di scirocco alimenterà rovesci e temporali anche forti, localmente persistenti sui settori orientali.

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