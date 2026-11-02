Colpo nel primo pomeriggio di oggi all’ufficio postale di Elini. Secondo quanto si apprende, i banditi hanno preso di mira la sede di Poste Italiane.

È il secondo assalto in appena 57 giorni: il precedente tentativo del 5 settembre era fallito. Al momento non è ancora chiaro se il colpo sia andato a buon fine e se i malviventi siano riusciti a portare via del denaro. Sul posto carabinieri e polizia per i rilievi. L’ufficio è stato interdetto.

Verifiche in corso sulle immagini dell’impianto di videosorveglianza. I banditi si sono dileguati facendo perdere le loro tracce.

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