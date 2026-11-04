Incidente in via delle Lavandaie a Tortolì: quattro feriti, coinvolte mamma e due bambine (una la figlia e l’altra l’amica). Il tamponamento sarebbe stato causato da una frenata improvvisa per evitare un cane morto in strada. Secondo una prima ricostruzione del fatto, accaduto nella mattinata di oggi, il conducente di un’auto avrebbe frenato per evitare di passare sopra l’animale. La manovra improvvisa non avrebbe lasciato il tempo al mezzo che seguiva di arrestarsi che ha così tamponato la prima macchina. Ad avere la peggio sono state le tre occupanti del mezzo che ha tamponato: una mamma e le bambine, rimaste ferite nell’impatto. Ferito anche il conducente dell’auto tamponata.

Immediato l’intervento dei soccorsi. Sul posto sono intervenute due ambulanze: due feriti sono stati trasportati in ospedale dall’infermieristica della Croce verde di Tortolì, mentre gli altri due sono stati portati via con un mezzo di base. Tutti e quattro i feriti sono stati trasferiti all’ospedale di Lanusei per gli accertamenti del caso. Al momento le loro condizioni non sembrerebbero gravi, ma sono in corso valutazioni mediche. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri, la polizia e i vigili del fuoco per i rilievi di rito, per mettere in sicurezza la strada e per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto. Il traffico in via delle Lavandaie ha subito rallentamenti fino al termine delle operazioni di soccorso e alla rimozione dei mezzi.

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