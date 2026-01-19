Allerta meteo
19 gennaio 2026 alle 14:48
Tortolì, emergenza maltempo: il sindaco chiude il piazzale Scogli RossiChiusi anche tutti i litorali del territorio comunale
L'allerta meteo, con codice rosso, preoccupa. Oltre alla chiusura di scuole, parchi e cimitero, il sindaco di Tortolì, Marcello Ladu, ha integrato l'ordinanza originaria, vietando l'accesso al piazzale Scogli Rossi per tutta l'estensione, nonché a tutti i litorali di natura sabbiosa e rocciosa ricadenti nel territorio comunale.
Il provvedimento vale per l’intera durata dello stato di emergenza. Ossia fino a mercoledì.
