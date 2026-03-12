la nomina
Osini, eletto il nuovo comandante dei barracelli: è Mauro PirasColonna storica del gruppo, di cui fa parte da quarant’anni, subentra a Ivo Serra, del quale Piras è stato vice
All'età di 60 anni, Mauro Piras è stato eletto comandante della compagnia barracellare di Osini.
Colonna storica del gruppo, di cui fa parte da quarant’anni, subentra a Ivo Serra, del quale Piras è stato vice.
Il nuovo comandante è stato eletto (all’unanimità) dal Consiglio comunale che si è riunito oggi pomeriggio.
«Persona valida che merita di ricoprire quest’incarico», è stato il commento del sindaco di Osini, Alfredo Cannas.
