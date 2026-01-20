Maltempo
20 gennaio 2026 alle 14:52
Lotzorai, esonda il mare: l'acqua in strada nella frazione di TancauIl sindaco, Cesare Mannini, ha vietato l’accesso alle spiagge
Nel primo pomeriggio di oggi è esondato il mare sul litorale di Tancau, frazione a mare di Lotzorai.
Il sindaco, Cesare Mannini, ha vietato l’accesso alle spiagge e chiuso l’area della rotonda di Tancau e il ponticello di Isula Manna, al confine con Girasole.
