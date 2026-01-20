Nel primo pomeriggio di oggi è esondato il mare sul litorale di Tancau, frazione a mare di Lotzorai.

Il sindaco, Cesare Mannini, ha vietato l’accesso alle spiagge e chiuso l’area della rotonda di Tancau e il ponticello di Isula Manna, al confine con Girasole.

